Il Teatro Sannazaro è stato colpito da un incendio che ha causato ingenti danni alla storica struttura. Le fiamme si sono sviluppate nella notte, danneggiando parte del palco e delle poltrone, lasciando molti senza parole. La scena culturale napoletana si trova di fronte a una perdita significativa, proprio nel mese che ricorda i 210 anni dal rogo del Teatro di San Carlo. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, mentre ancora si cercano le cause dell’incendio. La città si interroga sul futuro di questo simbolo locale.

Sorto la sera di Santo Stefano del 1874 per volontà di Giulio Mastrilli duca di Marigliano, quel delizioso scrigno di via Chiaia, per tradizione affettuosamente chiamato “la bomboniera”, aveva attraversato epoche, guerre, entusiasmi e rivoluzioni artistiche, tornando a nuova vita nel 1971 grazie alla tenacia di Luisa Conte e del marito Nino Veglia. Su quelle tavole consacrate si erano formati e affermati giganti quali Eleonora Duse, Eduardo Scarpetta e i giovani Fratelli De Filippo, nomi che da soli bastano a definire un pantheon. Ieri, poco dopo le sei del mattino, le fiamme, probabilmente originate in un appartamento di quel dedalo di costruzioni che circonda il teatro e propagate sino alla sua cupola, hanno cancellato in poche ore oltre centocinquant’anni di vicende artistiche e sociali. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il Sannazaro distrutto dalle fiamme, il lutto della scena napoletana

Sannazaro distrutto dalle fiamme, danni sui 60-70 milioni: le ipotesi sulla ricostruzione e il dolore della cittàL’incendio che ha colpito questa mattina il teatro Sannazaro, costruito nel 1847 in via Chiaia, ha causato danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Napoli, teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme

