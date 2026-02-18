Il ruolo di Trump chi ha aderito gli obiettivi | cos' è e come funziona il Board of Peace
Il Board of Peace, istituito da Donald Trump, ha attirato l’attenzione dopo che si è scoperto il suo coinvolgimento nelle tensioni in Medio Oriente. La sua funzione principale è monitorare e promuovere il rispetto del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, con l’obiettivo di ridurre le violenze. Numerosi ex funzionari e sostenitori di Trump hanno aderito al progetto, che ora mira a estendere le sue attività anche in altri teatri di crisi nel mondo. L’organizzazione si prepara a intervenire in varie aree di conflitto, con un focus particolare sulla stabilità regionale.
Si chiama Board of Peace, traducibile in italiano come Consiglio di Pace. È l'organizzazione istituita da Donald Trump per supervisionare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e, in seguito, ampliata per risolvere i conflitti globali. Ne fanno parte circa 30 Paesi, compreso Israele, ai quali sono affiancati quattro osservatori tra cui l'Italia. La sua struttura è piramidale e al vertice c'è l'ideatore del progetto: Trump in persona. Lo statuto stabilisce che il tycoon presieda il Consiglio e che potrà essere sostituito come presidente solo tramite "dimissioni volontarie o in seguito a incapacità, come stabilito da un voto unanime del consiglio esecutivo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
