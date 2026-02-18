Il Board of Peace, istituito da Donald Trump, ha attirato l’attenzione dopo che si è scoperto il suo coinvolgimento nelle tensioni in Medio Oriente. La sua funzione principale è monitorare e promuovere il rispetto del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, con l’obiettivo di ridurre le violenze. Numerosi ex funzionari e sostenitori di Trump hanno aderito al progetto, che ora mira a estendere le sue attività anche in altri teatri di crisi nel mondo. L’organizzazione si prepara a intervenire in varie aree di conflitto, con un focus particolare sulla stabilità regionale.

Si chiama Board of Peace, traducibile in italiano come Consiglio di Pace. È l'organizzazione istituita da Donald Trump per supervisionare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e, in seguito, ampliata per risolvere i conflitti globali. Ne fanno parte circa 30 Paesi, compreso Israele, ai quali sono affiancati quattro osservatori tra cui l'Italia. La sua struttura è piramidale e al vertice c'è l'ideatore del progetto: Trump in persona. Lo statuto stabilisce che il tycoon presieda il Consiglio e che potrà essere sostituito come presidente solo tramite "dimissioni volontarie o in seguito a incapacità, come stabilito da un voto unanime del consiglio esecutivo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ruolo di Trump, chi ha aderito, gli obiettivi: cos'è e come funziona il Board of Peace

Board of peace per Gaza, cos’è e chi ha aderito: i Paesi che hanno detto sìIl Board of Peace per Gaza è un'iniziativa internazionale volta a promuovere dialogo e stabilità nella regione.

“Sarà grandioso”. Trump firma il Board of Peace, cos’è e come funziona. Ma arrivano tanti noIl Board of Peace, recentemente firmato da Donald Trump al Forum di Davos, rappresenta un nuovo organismo dedicato alla promozione della pace.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.