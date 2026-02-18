Il ruolo del turismo in Made in Italy 2030

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha presentato il 29 gennaio 2026 al CNEL il Libro Bianco “Made in Italy 2030”. Questo documento evidenzia come il turismo possa sostenere la crescita delle imprese italiane e rafforzare l’immagine del paese nel mondo. In particolare, si punta a valorizzare le eccellenze locali e a promuovere un’offerta più sostenibile. La strategia mira a coinvolgere attivamente le aziende del settore e a migliorare l’accoglienza nei luoghi di interesse. La proposta mira a trasformare il turismo in un volano per lo sviluppo economico.

" Made in Italy 2030 " è il Libro Bianco per una nuova strategia industriale nazionale presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy al CNEL il 29 gennaio 2026. Si tratta del documento guida che delinea obiettivi e linee di politica industriale per il decennio 2026-2030, frutto di una consultazione pubblica avviata con il precedente Libro Verde e elaborata con esperti, istituzioni, organizzazioni produttive e stakeholder. Un nuovo disegno di politica industriale. Il Libro Bianco parte da una visione amplia: non solo manifattura o export, ma una strategia di sviluppo sostenibile, coesione sociale e competitività internazionale.