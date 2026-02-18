Il romagnolo Ballardini il favorito ad Avellino
Il tecnico romagnolo Ballardini si trova in pole position per sostituire Raffaele Biancolino all’Avellino, che ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta contro il Frosinone. La squadra, ora a tre punti dalla zona retrocessione, ha subito un altro colpo dopo aver incassato una sconfitta pesante e ha deciso di puntare su un nuovo allenatore per invertire la rotta.
Nono cambio stagionale di panchina in B, l’Avellino a -3 dalla zona playout dopo il netto ko con il Frosinone ha esonerato il tecnico Raffaele Biancolino. Il grandissimo favorito a prendere il suo posto è il ravennate Davide Ballardini, 62 anni, ultima panchina due stagioni fa a Sassuolo dove da subentrato non riuscì a evitare la retrocessione dalla A degli emiliani dopo undici anni. Ieri sera era in Irpinia per l’accordo. Fino a poche ore prima tutto pareva portare a Guido Pagliuca (classe 1976) esonerato a Empoli dopo sette giornate e sostituito da Dionisi. La dirigenza irpina aveva preso anche in esame altre possibilità come D’Angelo, Caserta e Viali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ballardini, l’uomo dei subentri: Avellino gli affida la missione salvezzaDavide Ballardini riprende il timone dell’Avellino dopo che la società lo ha scelto per salvare la squadra dalla retrocessione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
