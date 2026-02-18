Il tecnico romagnolo Ballardini si trova in pole position per sostituire Raffaele Biancolino all’Avellino, che ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta contro il Frosinone. La squadra, ora a tre punti dalla zona retrocessione, ha subito un altro colpo dopo aver incassato una sconfitta pesante e ha deciso di puntare su un nuovo allenatore per invertire la rotta.

Nono cambio stagionale di panchina in B, l’Avellino a -3 dalla zona playout dopo il netto ko con il Frosinone ha esonerato il tecnico Raffaele Biancolino. Il grandissimo favorito a prendere il suo posto è il ravennate Davide Ballardini, 62 anni, ultima panchina due stagioni fa a Sassuolo dove da subentrato non riuscì a evitare la retrocessione dalla A degli emiliani dopo undici anni. Ieri sera era in Irpinia per l’accordo. Fino a poche ore prima tutto pareva portare a Guido Pagliuca (classe 1976) esonerato a Empoli dopo sette giornate e sostituito da Dionisi. La dirigenza irpina aveva preso anche in esame altre possibilità come D’Angelo, Caserta e Viali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il romagnolo Ballardini il favorito ad Avellino

