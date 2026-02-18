Il ritorno di Jack | Bonaventura attende il progetto per l’ultima sfida
Giacomo Bonaventura, 36 anni, è tornato a far parlare di sé dopo aver lasciato il suo ultimo club. Il centrocampista aspetta ancora di conoscere i dettagli di un nuovo progetto prima di decidere se tornare in campo. Dopo aver giocato in alcune delle squadre più importanti della Serie A, Bonaventura si trova ora senza contratto, pronto a valutare la prossima sfida.
A 36 anni, con il bagaglio di chi ha solcato i campi più prestigiosi della Serie A, Giacomo Bonaventura si ritrova oggi nel limbo dorato degli svincolati. Il centrocampista marchigiano, classe ’89, non ha però intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: da mesi si allena con la dedizione di un debuttante, in attesa di quella scintilla, di quel progetto capace di fargli «brillare ancora gli occhi». Dopo l’esperienza in Arabia Saudita, l’ex mezzala di Milan e Fiorentina rappresenta oggi l’occasione di mercato più ghiotta per chi necessita di inserimenti, leadership e una qualità tecnica che il tempo non sembra aver scalfito. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
GOD SAVE JACK Certo, l'avversario – Viktor Durasovic, 313 Atp – non era esattamente tra i più pericolosi che gli potessero capitare. Ma rivedere in campo Jack Draper è stato comunque un piacere per tutti coloro che amano il tennis e cercano alternativ x.com