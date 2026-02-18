Il rischio più grande è l’immobilismo Cattani indica la direzione per la farmaceutica

Il ministro Cattani ha dichiarato che il rischio principale resta l’immobilismo, soprattutto nel settore farmaceutico. La causa risiede nelle difficoltà di innovare e adattarsi ai cambiamenti globali, che rallentano lo sviluppo di nuovi farmaci e tecnologie. Le aziende del settore si trovano sotto pressione per rispondere alle sfide di un mercato sempre più competitivo e regolamentato. La mancanza di azioni rapide potrebbe compromettere la capacità di garantire approvvigionamenti e cure efficaci. La questione resta centrale nel dibattito politico attuale.

Il nuovo anno si è aperto in un quadro internazionale che rende ancora più evidente quanto la politica industriale e commerciale incida direttamente sulla salute, sull’economia e sulla sovranità dei Paesi. Negli Stati Uniti, la leva strategica scelta da Donald Trump mette al centro il principio della Most favoured nation (Mfn) applicato ai farmaci: l’idea che i prezzi dei medicinali in Usa debbano essere ancorati ai livelli più bassi praticati nei Paesi avanzati non è solo una misura di contenimento della spesa, ma uno strumento di pressione geopolitica e allo stesso tempo di attrazione degli investimenti destinata a ridisegnare gli equilibri globali dell’innovazione e dell’industria farmaceutica. 🔗 Leggi su Formiche.net

