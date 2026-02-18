Il ricordo di Gianni Indino Auditorium intitolato a lui | Un grande presidente

Gianni Indino ha lasciato un segno forte nel mondo del commercio, e ieri l’Auditorium di Confcommercio porta ufficialmente il suo nome. La decisione di intitolargli lo spazio nasce dalla sua presenza costante e dalla leadership energica che ha esercitato per molti anni. Alla cerimonia, i presenti hanno potuto ammirare la targa che ricorda il suo impegno, simbolo di un uomo che ha fatto la differenza nella comunità imprenditoriale locale.

"Gianni Indino è stato un presidente energico e sempre presente". E da ieri il suo ricordo rimarrà ’scolpito’ nella sede di Confcommercio, che ha guidato tanti anni, grazie alla targa affissa nell’auditorium che ne prende il nome. A ricordarlo per "la sua competenza e orgoglio, senza mai perdere il sorriso nei momenti più delicati" è stato lo storico presidente del Silb Ennio Sanese, che conobbe Indino fin da quando, ancora molto giovane, percorse i primi passi nel sindacato dei locali da ballo. Ieri alla cerimonia in ricordo di Indino (scomparso l’8 febbraio 2025) erano presenti i dipendenti di Confcommercio, che hanno omaggiato la figura dell’ex presidente con un emozionante video, la famiglia e gli amici, il sindaco Jamil Sadegholvaad e il presidente di Ieg Maurizio Ermeti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

