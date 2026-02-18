il referendum contro il pre giudizio

Il magistrato ha deciso di sostenere il referendum contro il pregiudizio, portando avanti una battaglia che molti considerano contro il buon senso. Questa scelta nasce da una convinzione ideologica, che sembra mettere da parte le ragioni pratiche e concrete della giustizia. Un esempio è la recente campagna di sensibilizzazione promossa nelle piazze, che mira a smantellare stereotipi radicati nella società.

Ci sono molti modi per perdere il contatto con la realtà, la magistratura ha scelto il peggiore: calpestare il buonsenso in nome dell’ideologia giudiziaria. La storia dell’immigrato irregolare che ha sulle spalle 23 condanne, non può essere espulso per volontà del giudice - e va anche risarcito - è solo l’ultimo picco di una sequenza di decisioni abnormi. Il piano è sempre stato quello di tentare di smontare il programma del governo. Su questo disegno si sono esercitati tutti i tribunali: civili, penali, amministrativi, contabili, fino alla Corte di Cassazione. Il primato del diritto è stato sostituito dal rovescio del pregiudizio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

