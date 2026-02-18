Il pugile argentarino Francesco Fiorelli trionfa ancora nuova medaglia d' oro

Il pugile argentarino Francesco Fiorelli ha vinto di nuovo, questa volta alla “Fire Edition” del Tournament 4 Elements. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi e preparazioni mirate, che gli hanno permesso di superare avversari molto forti. Durante il match, Fiorelli ha mostrato grande determinazione e tecnica. La sua vittoria conferma il suo talento e il duro lavoro svolto negli ultimi tempi. La medaglia d’oro rappresenta un traguardo importante per il giovane atleta. Ora si prepara per le prossime sfide in agenda.

Porto Santo Stefano, 18 febbraio 2026 – Il pugile argentarino Francesco Fiorelli brilla e conquista la medaglia d’oro alla “Fire Edition” del Tournament 4 Elements. Si è svolta domenica a Roma, nella palestra Gym Boxe di Casalbruciato, la prima tappa annuale del prestigioso Tournament 4 Elements, la “Fire Edition”, che ha inaugurato ufficialmente il circuito dedicato ai quattro elementi: Fuoco, Aria, Acqua e Terra. Un evento che ha registrato una partecipazione straordinaria, con oltre 200 iscritti provenienti da ogni parte d’Italia, confermando il crescente successo della manifestazione. Protagonista assoluto della giornata è stato ancora una volta Francesco Fiorelli, atleta e istruttore della Pugilistica Argentario, che con la vittoria di domenica ha aggiunto un altro importante tassello al suo già ricchissimo palmares. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il pugile argentarino Francesco Fiorelli trionfa ancora, nuova medaglia d'oro Olimpiadi, ancora una medaglia dallo slittino. Lollobrigida clamorosa, secondo oro per l’azzurra. Brignone trionfa dopo l’infortunio – Le sfide di giovedì 12 febbraioL’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina con una medaglia di bronzo nello slittino. Karate. Da Riccione ad Abu Dhabi: Cunti trionfa. Medaglia d’oro alla Open League MasterManuel Cunti di Riccione ha conquistato la medaglia d’oro alla Open League Master di karate, vincendo la finale davanti a un pubblico internazionale ad Abu Dhabi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Francesco Acatullo, se il campione d’Italia è (anche) un barbiere: storia di un pugile normale con volontà da campioneRoma, 4 gen. (Adnkronos) - Non c'è soltanto la vecchina che di notte, calandosi dal camino, riempie di dolci o di carbone le calze lasciate dai bambini prima di andare a dormire. Non c'è soltanto la ... ilfattoquotidiano.it ATTENZIONE Il funerale di Maria Fiorelli previsto per oggi pomeriggio alle 15,00, è spostato alle ore 16,00. Di conseguenza, la messa delle 17,30 non verrà celebrata. facebook