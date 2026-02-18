Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Oggi, il prezzo della benzina, del diesel e del gpl varia da regione a regione, e QuiFinanza aggiorna i lettori ogni mattina alle 8.30. La piattaforma fornisce dati puntuali per aiutare gli automobilisti a pianificare i loro rifornimenti. Nelle stazioni di Roma, ad esempio, il costo del carburante si muove tra i 1,75 e i 1,80 euro al litro.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.