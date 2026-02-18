Il Premio Nobel dell’acqua all’Università di Udine per un progetto sulle piogge estreme

L’Università di Udine ospiterà venerdì 20 febbraio il vincitore dello Stockholm Water Prize 2025, riconoscimento noto come il “Nobel dell’acqua”, che ha ottenuto il premio per un progetto sulle piogge estreme. Questa scelta nasce dal suo lavoro innovativo, che ha contribuito a migliorare le previsioni meteo in aree vulnerabili. La sua presenza attirerà studenti e ricercatori interessati alle sfide climatiche attuali.

Sarà il vincitore dello Stockholm Water Prize 2025, considerato il “Nobel dell’acqua”, l’ospite d’eccezione dell’incontro in programma venerdì 20 febbraio all’Università di Udine. L’austriaco Günter Blöschl, tra i massimi esperti mondiali di piene fluviali e risorse idriche, parteciperà all’evento conclusivo del progetto nazionale “Intense”, dedicato allo studio delle precipitazioni estreme e dei loro impatti sul territorio. L’appuntamento è fissato per le 9.30 nell’auditorium del polo universitario di via del Cotonificio 108. Finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con 250 mila euro, il progetto di rilevante interesse nazionale ha sviluppato metodi statistici innovativi per analizzare le piogge estreme, arrivando alla realizzazione di un atlante nazionale delle precipitazioni più intense.🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: “Microbes to the Rescue” dell’Università di Udine vince il premio “Giovani Imprenditori” Meno acqua, più violenza: l’Università di Pisa svela il paradosso delle piogge in ItaliaL’Italia sta attraversando un paradosso climatico: le regioni si stanno progressivamente aridificando, mentre le piogge intense aumentano il rischio di alluvioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Parisi, premio Nobel, alle radici dell’Intelligenza Artificiale; Il Presidente Mattarella alle celebrazioni per il centenario del conferimento del Premio Nobel a Grazia Deledda; Iran, la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata a 6 anni di carcere; La Premio Nobel Mohammadi trasferita in una prigione nel nord dell'Iran. Un premio Nobel all'Università di Udine: venerdì arriva Günter BlöschlGünter Blöschl, Stockholm Water Prize 2025, interviene all’Università di Udine sul futuro dell’idrologia e le piogge estreme. nordest24.it Nuoro: il Presidente Mattarella inaugura l’Anno Deleddiano, a un secolo dal Premio NobelIl Presidente Sergio Mattarella con Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna, e con Emiliano Fenu, Sindaco di Nuoro, in occasione delle celebrazioni per il centenario del conferimento del ... vistanet.it Un premio Nobel all'Università di Udine: venerdì arriva Günter Blöschl --> https://www.nordest24.it/gunter-bloeschl-universita-udine-progetto-intense-precipitazioni-estreme facebook A Nuoro per i 100 anni dal Premio Nobel per la Letteratura a #GraziaDeledda, Mattarella la celebra: "Una donna di coraggio, di grande talento non sempre ricordati. Immenso il contributo fornito alla cultura italiana. Rileggendola ho trovato conferma della su x.com