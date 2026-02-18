Il Paradiso delle Signore anticipazioni 19 febbraio | Marcello geloso di Rosa e Tancredi

Il Paradiso delle Signore torna in onda il 19 febbraio 2026, portando nuove tensioni tra i personaggi. In questa puntata, Marcello si mostra molto geloso di Rosa e Tancredi, alimentando un clima di nervosismo tra i protagonisti. La soap daily di Rai 1 continua a catturare l’attenzione con le sue storie di passioni e intrighi.

Nuovo episodio della soap daily di Rai 1 che torna anche il 19 febbraio 2026 con nuove (dis)avventure per i protagonisti. Ecco cosa succederà a Il Paradiso delle Signore 10. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 19 febbraio alle ore 16.00 su Rai 1, i nodi vengono al pettine. Dopo giorni di attriti e sospetti, le tensioni esplodono sia sul piano professionale sia su quello personale. Tra un piano che prende forma a Villa Guarnieri e un confronto inevitabile al Circolo, i protagonisti sono chiamati a fare i conti con decisioni che potrebbero cambiare i loro rapporti in modo definitivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Rosa rifiuta Tancredi, ritorna con Marcello?Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, Rosa ha deciso di non accettare la proposta di Tancredi e ha scelto di tornare con Marcello.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 febbraio: Rosa travolta dalle parole di TancrediNella puntata di giovedì 5 febbraio de Il Paradiso delle Signore, Rosa si lascia travolgere dalle parole di Tancredi.

