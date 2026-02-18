il nome prediletto da william e kate per il primogenito ma il sesso lo hanno scoperto solo alla nascita rivelato in un nuovo libro

William e Kate hanno scelto il nome del loro primo figlio, ma hanno deciso di tenerlo segreto fino alla nascita, rivelandolo solo successivamente in un nuovo libro. La coppia aveva già deciso il nome in anticipo, ma non lo avevano comunicato fino all’ultimo momento, lasciando i media e i fans a indovinare. Quando il bambino è nato, nel 2013, il nome scelto è stato George. Il piccolo è nato nel St Mary’s Hospital di Londra, circondato dall’affetto dei genitori e dei parenti stretti.

Sono passati quasi tredici anni dal giorno in cui veniva al mondo il principe George. Una data passata alla storia, essendo il bambino il futuro re del Regno Unito. La ressa dei fotografi fuori dalla Lindo Wing del St Mary’s Hospital di Paddington, l’annuncio da Buckingham Palace, William e Kate in posa per le foto di rito con il loro primogenito: immagini che sono impresse nella memoria e che segnano uno dei momenti più belli della storia recente dei Windsor. Il principe George (che non doveva chiamarsi George). La scelta del nome non fu, però, annunciata subito. Al contrario, il mondo dovette aspettare il 24 luglio 2013 – undici giorni dopo – per sapere che il futuro monarca era stato chiamato George Alexander Louis. 🔗 Leggi su Amica.it

