Il Napoli non tratta con Sartori | il club ha altri progetti in mente

Il Napoli ha deciso di non avviare trattative con Giovanni Sartori, dopo aver valutato altre opzioni per rinforzare la rosa. La scelta deriva dalla volontà di puntare su giocatori diversi, già individuati dal direttore sportivo. La società partenopea sta monitorando diversi profili e ha programmato incontri con altri agenti nelle prossime settimane.

Le Ultime Novità sul Mercato del Napoli. Nicolò Schira, noto giornalista e esperto di mercato, ha recentemente condiviso alcune informazioni riguardanti il possibile approdo di Giovanni Sartori al Napoli. Secondo quanto riportato su X, non si stanno svolgendo trattative tra il club partenopeo e il direttore sportivo del Bologna. Il contratto di Sartori, in scadenza nel 2027, gioca un ruolo cruciale in questa situazione; attualmente, il dirigente è soddisfatto della sua posizione a Bologna, dove ha contribuito notevolmente al progetto sportivo.

