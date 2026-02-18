Il Museo Irpino ospita ‘’Il Sogno continua’’ la personale di Fabio Calvetti

Il Museo Irpino ha aperto la mostra “Il Sogno continua” di Fabio Calvetti, artista che utilizza colori vivaci e forme astratte. La scelta di allestire l’esposizione nel Complesso Monumentale Carcere Borbonico rende ancora più suggestiva l’esperienza. Sabato 21 febbraio alle 17.30 si terrà l’inaugurazione, con la presenza dell’artista e alcuni visitatori già in fila davanti all’ingresso. L’esposizione si inserisce nell’ultima tappa della rassegna “Un anno di mostre”, che porta l’arte contemporanea in spazi pubblici di rilievo.

Sabato 21 febbraio alle ore 17.30 presso le sale espositive del Museo Irpino, nella suggestiva sede del Complesso Monumentale Carcere Borbonico, sarà inaugurata l’ultima mostra in programma per Un anno di mostre al Museo Irpino, rassegna di arte contemporanea organizzata dalla Provincia di Avellino. Protagonista sarà l’artista Fabio Calvetti, con una personale intitolata ‘’Il Sogno continua’’. Classe 1956, Fabio Calvetti nasce a Certaldo, cittadina toscana patria di Giovanni Boccaccio. Formatosi a Firenze, espone dagli anni ’90 in Europa, Oriente e USA, con mostre in musei e gallerie internazionali e importanti esposizioni anche in Italia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

