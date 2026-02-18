Il referendum sulla magistratura ha provocato forti divisioni tra giudici e avvocati. La questione, che riguarda le riforme giudiziarie, ha acceso le polemiche tra le due categorie professionali, spesso con toni duri. Molti giudici temono un indebolimento dell’indipendenza, mentre gli avvocati chiedono maggiore autonomia. La discussione si sta spostando su un piano più politico, lasciando da parte i temi tecnici. La campagna si fa sempre più acceso e si avvicina il giorno del voto.

Questo benedetto referendum sulla magistratura – maledetto, secondo gusti e interessi, sui quali mi soffermerò- si sta rivelando molto più complesso, e divisivo, di quanto non abbiano tentato e stiano tuttora tentando le opposizioni riducendolo a uno scontro col governo. Nella presunzione, o illusione, di poterlo battere più facilmente scommettendo sulla vittoria del no come propiziatrice della partita elettorale successiva, dell’anno prossimo. Alla quale le opposizioni sono non impreparate ma impreparatissime per i loro contrasti sul programma, peraltro neppure delineato per sommi capi, e sul candidato a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il mosaico referendario divide giudici e avvocati

Truffe alle assicurazioni, sette indagati tra giudici e avvocatiLa Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Caserta hanno arrestato sette persone, tra giudici di pace e avvocati, coinvolti in un giro di truffe alle assicurazioni.

Referendum, la partita di giudici e avvocati sul votoIl referendum sulla magistratura ha scatenato un acceso dibattito tra giudici e avvocati, dopo che diverse organizzazioni professionali hanno espresso preoccupazioni riguardo alle modifiche proposte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.