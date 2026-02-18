Il mio nome è Riccardo Cocciante | il primo film sulla vita del Maestro in anteprima nazionale

Il film “Il mio nome è Riccardo Cocciante” racconta la vita del famoso cantautore, dopo che il progetto ha ottenuto il via libera dai familiari del Maestro. La pellicola, in anteprima nazionale, mostra scene di backstage e incontri con artisti che hanno collaborato con lui. La produzione ha coinvolto diversi professionisti del settore, desiderosi di offrire un ritratto autentico di Cocciante. Il film sarà proiettato nelle sale italiane a partire dal prossimo mese, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.

Si intitola “Il mio nome è Riccardo Cocciante” ed è il primo film mai realizzato sulla vita del celebre cantautore e compositore. Il docufilm, prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari e diretto da Stefano Salvati, sarà presentato in anteprima nazionale dal 20 al 23 febbraio 2026 al Cinemacity di Ravenna. Lunedì 23 febbraio è prevista inoltre una proiezione speciale anche al Faenza Cinedream. L’uscita del film coincide con un momento simbolico della carriera dell’artista: nel mese del suo ottantesimo compleanno, Riccardo Cocciante torna a raccontarsi in un’opera che intreccia dimensione privata e percorso professionale, restituendo il ritratto di un musicista la cui vita è sempre stata indissolubilmente legata alla musica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

