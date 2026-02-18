Il Milan se la cava perché il Como è giochista anche quando non deve E che errore di Maignan

Il Milan ha ottenuto un pareggio contro il Como, grazie alla scarsa attenzione della squadra avversaria che si è lasciata coinvolgere troppo nel gioco. La partita si è conclusa 1-1, un risultato che favorisce l’Inter, capolista e ora a sette punti davanti ai rossoneri. Durante l'incontro, Maignan ha commesso un errore importante, che ha rischiato di compromettere il risultato. Il Como ha dimostrato di voler mantenere il ritmo, anche se ha sbagliato alcune occasioni decisive. La sfida si chiude con un punto ciascuno.

Il recupero di campionato finisce 1-1, risultato che fa felice solo l'Inter che in Norvegia le prende dal Bodo Glimt (3-1) ma in campionato è prima a +7 dai rossoneri secondi.