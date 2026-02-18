José Félix Díaz, direttore di As, ha scritto un editoriale molto duro sul caso Vinicius, accusando il calcio di perdere la sua essenza. Nel testo, Díaz afferma che il calcio sta diventando sempre meno uno sport vero e proprio, evidenziando episodi di razzismo e comportamenti violenti sul campo. In particolare, cita le parole di Prestianni, che ha definito gli esseri umani ancora non evoluti come causa di tali atteggiamenti. La sua analisi si focalizza sulla crescente inciviltà che colpisce il mondo del calcio, mettendo in luce situazioni concrete di discriminazione.

“Il calcio è sempre meno uno sport”. E’ durissimo l’editoriale di José Félix Díaz, il direttore di As, sul caso Vinicius. Díaz attacca direttamente Prestianni, uno “che ha già una storia di prese in giro e insulti nei confronti dei colleghi professionisti”, “ determinato a riportare il calcio all’età della pietra, dipingendo l’umanità come se non avesse alcuna intenzione di evolversi verso qualcosa di così naturale come il trattamento di tutti allo stesso modo”. “Ciò che ha fatto è stato inviare un messaggio terrificante al mondo: ci sono ancora esseri che non si sono evoluti, che rimangono bloccati nella convinzione di essere migliori di tutti gli altri”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il messaggio di Prestianni è terrificante: ci sono ancora esseri umani non evoluti” (As)

