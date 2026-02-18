Il medagliere italiano di Milano Cortina 2026

L’Italia si trova al secondo posto nel medagliere dei Giochi di Milano Cortina 2026, grazie alle ottime prestazioni degli atleti italiani nelle ultime gare. I risultati ottenuti nelle discipline di sci e snowboard hanno portato medaglie significative, rafforzando la posizione della squadra nazionale. Un esempio concreto è la vittoria di un atleta italiano nello slalom gigante, che ha fatto salire il numero di podi complessivi.

AGI - L'Italia è saldamente al secondo posto nel medagliere dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. L'Italia Team ha conquistato finora complessivamente 24 medaglie, 9 ori, 4 argenti e 11 bronzi. Al primo posto c'è la Norvegia con 32 medaglie ma con 15 ori (8 argenti e 9 bronzi). Terzi gli Stati Uniti con 22 medaglie. Nel medagliere al momento ci sono 26 Nazioni. Sport Oro Argento Bronzo Totale RIEPILOGO 8 4 12 25 Slittino 2 0 2 4 Sci alpino 2 1 2 4 Pattinaggio vel. ghiaccio 3 0 1 4 Pattinaggio vel. short track 1 1 0 2 Biathlon 1 1 0 2 Snowboard 0 1 2 3 Pattinaggio artistico 0 0 1 1 Curling 0 0 1 1 Sci di fondo 0 0 2 2 Salto con gli sci 0 0 0 0 Bob 0 0 0 0 Skeleton 0 0 0 0 Hockey su ghiaccio 0 0 0 0 Combinata nordica 0 0 0 0 Sci freestyle 0 0 1 0.