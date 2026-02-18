Il medagliere dell' Italia a Milano Cortina 2026 | tutti i successi degli atleti azzurri

Federica Brignone e Francesca Lollobrigida hanno portato medaglie all’Italia a Milano Cortina 2026, causando grande entusiasmo nel pubblico. Ogni giorno, il medagliere si arricchisce con i risultati degli azzurri, che conquistano podi in diverse discipline. La vittoria di Brignone nello slalom speciale ha fatto salire il numero di medaglie italiane, mentre la mamma di Lollobrigida si è congratulata con la figlia per la sua performance. Le imprese degli atleti continuano a coinvolgere tifosi e appassionati di sport. La competizione rimane intensa fino all’ultima gara in programma.

Ancora un bronzo per l’Italia del fondo maschile con la coppia composta da Elia Barp e Federico Pellegrino, che hanno chiuso al terzo posto la gara sprint a squadre a tecnica libera. Le frecce azzurre della velocità sono padri, filosofi e innamorati della velocità. A vent’anni dallo storico oro nell'inseguimento a squadre di Fabris, Anesi e Sanfilippo ci sono Ghiotto, Giovannini e Malfatti, cresciuti nel mito di Frabris, il pattinatore tre volte sul podio a Torino 2006. Con il loro successo a Milano Cortina 2026 sono 11 le medaglie venute dalla pista lunga nella storia dello sport italiano e sono sette finora quelle arrivate da pattinaggio di figura, velocità e short track in questi giochi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

