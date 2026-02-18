Il Grissin Bon vince E allunga in vetta

Il Tennis Tavolo Reggio Grissin Bon ha ottenuto una vittoria importante contro il Vicenza, portando a casa un 4-1 fuori casa. La squadra reggiana guadagna punti e rafforza la propria posizione in classifica, arrivando a 18 punti. La vittoria arriva grazie a una prestazione solida, che permette ai locali di mantenere un vantaggio di tre lunghezze sui rivali lombardi del Silver Lining, che nel derby hanno pareggiato.

Il Tennis Tavolo Reggio Grissin Bon (18 punti) vince e allunga in vetta. Il 4-1 esterno rifilato al Vicenza (7) nella terza giornata di ritorno di Serie A2 maschile permette al team cittadino di salire a +3 sui lombardi del Tennis Tavolo Silver Lining, fermati sul pari nel derby dall'Aon Milano. Alin Marian Spelbus apre le danze conquistando il primo punto per gli ospiti grazie al 3-0 su Alessandro Baciocchi, poi è Paolo Bisi a fare bis piegando col medesimo punteggio Giacomo Moro. Alla festa partecipa anche Damiano Seretti (nella foto in alto), che cede il terzo set prima di imporsi al quarto su Federico Pavan, mentre a provare a riaprire i giochi è il già citato Baciocchi, che si aggiudica un match tirato con Bisi (3-2).