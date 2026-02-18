Il grande successo del Carnevale | Crescente capacità attrattiva
Il Carnevale della Montagna ha attirato molte persone, portando a una maggiore affluenza rispetto agli anni passati. La festa si è conclusa domenica 15 febbraio a San Marcello, con un numero di visitatori superiore al previsto, grazie anche alla bella giornata di sole. La città si è riempita di colori e allegria, con sfilate di carri e maschere che hanno coinvolto grandi e piccini.
Si è chiusa con un bilancio decisamente positivo la settima edizione del Carnevale della Montagna, andata in scena domenica 15 febbraio nel centro di San Marcello. La manifestazione ha registrato un’ottima affluenza, portando in piazza migliaia di persone: una partecipazione trasversale che ha visto la presenza non soltanto dei residenti, ma anche di numerosi visitatori provenienti dal territorio provinciale e oltre. Protagonisti della giornata sono stati i nove carri allegorici realizzati grazie all’impegno delle comunità locali, che hanno sfilato rappresentando i paesi di San Marcello, Ponte Sestaione, Cutigliano, Maresca, Pian del Meo, Campotizzoro-Pontepetri, Spignana, Mammiano e Bardalone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Colleferro. Carnevale 2026. Successo crescente anche per la sfilata dei Carri allegorici e dei Gruppi mascheratiIl carnevale di Colleferro del 2026 ha riscosso ancora più consensi, soprattutto grazie alla sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, che ha attirato un pubblico numeroso e coinvolto.
Ponte, grande successo per il Carnevale: ecco i carri vincitoriIl Carnevale di Pontedera ha attirato migliaia di spettatori ieri, grazie alla sfilata dei carri colorati che ha coinvolto tutta la città.
MARTEDì GRASSO SI RIDE CON "INSIEME A CARNEVALE"! Il Carnevale di Acireale accende il palco con una serata tutta da vivere: “INSIEME A CARNEVALE” Un grande show tra comicità, musica e divertimento, con: Salvo La Rosa official – lo facebook
17/2/26. Grande Festa di Carnevale ai Salesiani di Chioggia: ecco alcuni momenti del pomeriggio speciale con maschere e la gara delle torte, e tanto altro, in attesa del Processo al Pupoloto (foto R. Perini) x.com