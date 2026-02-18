Il grande pacco del Milleproroghe Guerra Pd | Il governo non ci ascolta su precari e maltempo E sul rigassificatore
Guerra (Pd) denuncia che il governo non ascolta le richieste di precari e cittadini colpiti dal maltempo, spinto dal contenuto del decreto Milleproroghe 2026. Il provvedimento, in fase di approvazione, include rinvii e proroghe che favoriscono interessi politici senza affrontare i problemi concreti di lavoratori e territori danneggiati. La discussione si concentra anche sulla questione del rigassificatore, che divide le forze politiche e rischia di ritardare le decisioni fondamentali. La Camera si prepara a votare, mentre le opposizioni chiedono chiarimenti.
Il decreto Milleproroghe 2026 si avvicina al rush finale. Il provvedimento omnibus per eccellenza che contiene rinvii e proroghe, norme solitamente poco onerose per le casse pubbliche, è all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera. E proprio in queste ore la maggioranza prova a trovare una quadra sulle modifiche da apportare al testo. Ma quello che sembra saltare all'occhio è ciò che manca in questo Milleproroghe, rallentato più volte nel suo iter parlamentare per via dei dubbi interni al centrodestra.
Piombino: “guerra” sul rigassificatore. Snam chiede la proroga. Giani: “Governo pensi a un altro porto”A Piombino, la richiesta di proroga di Snam per il rigassificatore Italis Lng ha suscitato dibattito.
Rigassificatore Piombino, un emendamento al Milleproroghe conferma la volontà del Governo di far restare la nave nel porto. Ecco cosa prevede. Il Pd attacca il governo Meloni e parla di «blitz» e «colpo di mano». Al centro il limite dei tre anni fissato dalla Re facebook