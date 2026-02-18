Il governo ha stanziato nuovi fondi per Niscemi e le regioni del Sud
Il governo ha destinato oltre un miliardo di euro a Niscemi e alle aree del Sud colpite dal ciclone Harry un mese fa. La decisione arriva dopo le devastazioni causate dalle intense piogge e dai venti forti che hanno allagato case e aziende, lasciando senza lavoro molti residenti. Questa somma servirà a riparare le infrastrutture danneggiate e a sostenere le attività economiche in difficoltà. La somma sarà distribuita nelle prossime settimane per accelerare la ricostruzione e il recupero delle zone colpite.
Sono più di un miliardo di euro per la ricostruzione e il sostegno delle attività danneggiate dal ciclone Harry, un mese fa Mercoledì il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra le altre cose, il decreto molto atteso con i nuovi fondi per i danni al Sud provocati dal maltempo e dal ciclone Harry, che un mese fa ha distrutto diverse zone costiere e contribuito alla disastrosa frana di Niscemi, paesino siciliano collassato per metà e diventato una sorta di simbolo dei danni di quei giorni. Il decreto prevede uno stanziamento di 1,1 miliardi di euro per i danni in Calabria, Sicilia e Sardegna (le tre regioni più colpite), e di 150 milioni per la sola Niscemi.
Niscemi, alt del governo sull’utilizzo dei fondi per il Ponte sullo Stretto. Centrosinistra chiede le dimissioni di MusumeciIl governo ha deciso di non usare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina per aiutare Niscemi e la Sicilia colpite dall’emergenza maltempo.
In diverse regioni del Sud Italia il maltempo sta creando nuovi problemiIn Calabria e Sicilia, il maltempo di queste ore sta peggiorando la situazione già difficile, dopo che a fine gennaio erano state colpite duramente dal ciclone Harry.
Argomenti discussi: Sollicciano, la direttrice Vitrani: Situazione difficile, ma non siamo dimenticati, il governo ha stanziato i fondi per la ristrutturazione – ASCOLTA; Ssn. Gemmato: Stop all’era degli interventi episodici. Con questo Governo risorse inedite e riforme strutturali; SuperZes, la giunta Schifani stanzia 200 milioni per gli investimenti delle aziende; Bilancio dell'India per il 2027: spinta alla produzione nazionale.
Duecento milioni per la SuperZes, lo stanziamento della giunta regionaleNon solo emergenza. La giunta regionale di governo, dopo aver trovato oltre 550 milioni per il ciclone Harry e la frana di Niscemi, ha proceduto a programmare risorse anche per la SuperZes
Ciclone Harry e Niscemi, Schifani soddisfatto per i nuovi 5 mln: Vicinanza dal governoIl presidente della Regione Siciliana: Giorgia Meloni me lo aveva detto. Noi faremo la nostra parte
Ciclone Harry e frana di Niscemi, approvato dal Consiglio dei ministri il decreto: il Governo stanzia oltre un miliardo di euro I sostegni a famiglie e imprese colpite da frane e alluvioni in Sicilia, Calabria e Sardegna
A Niscemi, il Governo ha fatto più danni del ciclone Harry. Hanno sprecato i 6 miliardi del Patto per la Sicilia che noi avevamo stanziato e non hanno riaperto Italia Sicura. La mia intervista a Repubblica