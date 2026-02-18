il governo ha stanziato nuovi fondi per niscemi e le regioni del sud

Il governo ha destinato oltre un miliardo di euro a Niscemi e alle aree del Sud colpite dal ciclone Harry un mese fa. La decisione arriva dopo le devastazioni causate dalle intense piogge e dai venti forti che hanno allagato case e aziende, lasciando senza lavoro molti residenti. Questa somma servirà a riparare le infrastrutture danneggiate e a sostenere le attività economiche in difficoltà. La somma sarà distribuita nelle prossime settimane per accelerare la ricostruzione e il recupero delle zone colpite.

Sono più di un miliardo di euro per la ricostruzione e il sostegno delle attività danneggiate dal ciclone Harry, un mese fa Mercoledì il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra le altre cose, il decreto molto atteso con i nuovi fondi per i danni al Sud provocati dal maltempo e dal ciclone Harry, che un mese fa ha distrutto diverse zone costiere e contribuito alla disastrosa frana di Niscemi, paesino siciliano collassato per metà e diventato una sorta di simbolo dei danni di quei giorni. Il decreto prevede uno stanziamento di 1,1 miliardi di euro per i danni in Calabria, Sicilia e Sardegna (le tre regioni più colpite), e di 150 milioni per la sola Niscemi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Niscemi, alt del governo sull’utilizzo dei fondi per il Ponte sullo Stretto. Centrosinistra chiede le dimissioni di MusumeciIl governo ha deciso di non usare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina per aiutare Niscemi e la Sicilia colpite dall’emergenza maltempo.

In diverse regioni del Sud Italia il maltempo sta creando nuovi problemiIn Calabria e Sicilia, il maltempo di queste ore sta peggiorando la situazione già difficile, dopo che a fine gennaio erano state colpite duramente dal ciclone Harry.

