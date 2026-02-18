il gabon blocca facebook e tiktok accusati di destabilizzare le istituzioni

Il governo del Gabon ha deciso di bloccare Facebook e TikTok il 18 febbraio, sostenendo che i social network alimentano tensioni sociali e minacciano la stabilità delle istituzioni. Le autorità hanno motivato la misura sostenendo che le piattaforme favoriscono la diffusione di notizie false e provocano agitazioni tra i cittadini. La decisione ha impedito agli utenti di accedere a questi servizi, colpendo anche le attività commerciali che usano i social per promozioni e comunicazioni. La misura ha suscitato reazioni contrastanti tra la popolazione locale.

Il 18 febbraio le autorità gabonesi hanno bloccato vari social network, tra cui Facebook e TikTok, accusati di “generare conflitti sociali” e “destabilizzare le istituzioni”. I giornalisti dell’Afp hanno confermato che la mattina del 18 febbraio Facebook e TikTok, i social network più diffusi nel paese, non erano più accessibili. L’ex primo ministro e attuale leader dell’opposizione, Alain Claude Bilie By Nze, ha reagito contestando il blocco. “Questa decisione instaura un clima di paura e repressione, incompatibile con lo stato di diritto”, ha dichiarato in un comunicato. “Chiediamo alle forze democratiche, alle organizzazioni della società civile, agli imprenditori e a tutti i gabonesi che hanno a cuore la libertà di mobilitarsi per fermare questa deriva”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

