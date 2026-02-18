Il Gabon blocca Facebook e TikTok accusati di destabilizzare le istituzioni
Il governo del Gabon ha deciso di bloccare Facebook e TikTok il 18 febbraio, sostenendo che i social network alimentano tensioni sociali e minacciano la stabilità delle istituzioni. Le autorità hanno motivato la misura sostenendo che le piattaforme favoriscono la diffusione di notizie false e provocano agitazioni tra i cittadini. La decisione ha impedito agli utenti di accedere a questi servizi, colpendo anche le attività commerciali che usano i social per promozioni e comunicazioni. La misura ha suscitato reazioni contrastanti tra la popolazione locale.
Il 18 febbraio le autorità gabonesi hanno bloccato vari social network, tra cui Facebook e TikTok, accusati di “generare conflitti sociali” e “destabilizzare le istituzioni”. I giornalisti dell’Afp hanno confermato che la mattina del 18 febbraio Facebook e TikTok, i social network più diffusi nel paese, non erano più accessibili. L’ex primo ministro e attuale leader dell’opposizione, Alain Claude Bilie By Nze, ha reagito contestando il blocco. “Questa decisione instaura un clima di paura e repressione, incompatibile con lo stato di diritto”, ha dichiarato in un comunicato. “Chiediamo alle forze democratiche, alle organizzazioni della società civile, agli imprenditori e a tutti i gabonesi che hanno a cuore la libertà di mobilitarsi per fermare questa deriva”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Internazionale.it
TikTok blocca le gag di Baldelli su Gualtieri. L’accusa: «Furto di identità». L’ex parlamentare Fi: «L’algoritmo non conosce l’ironia» – Il videoTikTok ha temporaneamente sospeso il profilo di Simone Baldelli, ex parlamentare di Forza Italia e attuale responsabile della comunicazione del partito.
Meta blocca il sito che identifica gli agenti ICE: link rimossi da Facebook e InstagramMeta ha deciso di bloccare il sito ICE List, che permette di identificare gli agenti dell'immigrazione americana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il Gabon blocca Facebook e TikTok, accusati di destabilizzare le istituzioniIl 18 febbraio le autorità gabonesi hanno bloccato vari social network, tra cui Facebook e TikTok, accusati di generare conflitti sociali e destabilizzare le istituzioni. Il blocco arriva in un ... internazionale.it
Il giudice blocca Fabrizio Corona: la puntata di Falsissimo del 26 gennaio su Signorini non potrà andare su Youtube Possibile svolta sulla vicenda da Corona/Signorini. Nelle prime ore di questa mattina, il giudice ha stabilito che la puntata di Falsissimo del 26 facebook