Sono stati messi a dimora 15 nuovi platani nel parco del Popolo per combattare la diffusione del cosiddetto ’cancro colorato’. Ne dà conto l’Amministrazione comunale che spiega come nel corso del 2025 in città sono stati posizionati oltre 2mila alberi per contrastare l’innalzamento delle temperature e le isole di calore. Sono terminati nella giornata di ieri i lavori per mettere a dimora, all’interno del Parco del Popolo, quindici giovani platani selezionati per combattere l’infezione fungina del cancro colorato. L’intervento è stato inserito in un ampio piano di implementazione del verde che, nel corso del 2025, ha visto la piantumazione di oltre 2000 essenze tra alberi arbusti su tutto il territorio cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro Parco del Popolo. Piantati 15 nuovi platani

