Il futuro Parco del Popolo Piantati 15 nuovi platani
Sono stati messi a dimora 15 nuovi platani nel parco del Popolo per combattere la diffusione del cosiddetto 'cancro colorato'. Ne dà conto l'Amministrazione comunale che spiega come nel corso del 2025 in città sono stati posizionati oltre 2mila alberi per contrastare l'innalzamento delle temperature e le isole di calore. Sono terminati nella giornata di ieri i lavori per mettere a dimora, all'interno del Parco del Popolo, quindici giovani platani selezionati per combattere l'infezione fungina del cancro colorato. L'intervento è stato inserito in un ampio piano di implementazione del verde che, nel corso del 2025, ha visto la piantumazione di oltre 2000 essenze tra alberi arbusti su tutto il territorio cittadino.
Alberi a rischio crollo. Iniziato l’abbattimento al Parco del Popolo di quattro plataniQuesta mattina sono iniziati i lavori per l’abbattimento di quattro platani al Parco del Popolo.
Il piano per le Acque. Piantati 19 nuovi alberi nel cuore del parco : "Diamo valore all’area"Il piano per le Acque prende forma con la piantumazione di 19 nuovi alberi nel cuore del parco, un gesto che valorizza e rigenera l’area.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
