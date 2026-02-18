Il Forum in Masseria – winter edition sceglie per il terzo anno consecutivo l' incanto e il relax di terme di Saturnia Natural Destination
Il Forum in Masseria – winter edition si svolge alle Terme di Saturnia Natural Destination, causa della loro atmosfera suggestiva e delle acque calde. Per il terzo anno, questa location scelta offre un ambiente accogliente e rilassante per gli incontri di politica ed economia. La rassegna, organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners, richiama professionisti e decision maker da tutta Italia. La scelta delle terme come sede sottolinea l’intento di unire lavoro e benessere, creando un’atmosfera unica per i partecipanti. La prossima edizione si terrà tra qualche settimana.
Per il terzo anno consecutivo Terme di Saturnia Natural Destination si conferma sede della winter edition della sesta edizione di “Forum in Masseria”, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners. L'evento chiamerà a raccolta ministri e imprenditori chiave del nostro Paese per due giornate di lavoro a Terme di Saturnia, tempio di longevity naturale per eccellenza, che negli anni ha conquistato riconoscimenti di rilievo internazionale: il resort è stato premiato 1° in Italia e 7° in Europa ai Condé Nast UK Readers' Choice Awards 2024 ed è entrato nella Top 5 Spa Resort del 2022 e 2023 di Travel + Leisure. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Alle Terme di Saturnia torna il Forum in Masseria, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno VespaAlle Terme di Saturnia torna il Forum in Masseria, l’appuntamento ideato e organizzato da Bruno Vespa in collaborazione con Comin & Partners, che negli anni è diventato uno degli incontri invernali pi ... corrieredellumbria.it
Alle Terme di Saturnia torna il Forum in Masseria, la rassegna economica e politica con Bruno VespaIl resort diventa La casa dei grandi temi, non solo tempio di longevità e benessere fisico, ma anche luogo di incontro politico e culturale, dove trovare e ispirazione per discutere dei grandi temi ... ilgiunco.net
