Il Forum in Masseria – winter edition sceglie per il terzo anno consecutivo l' incanto e il relax di terme di Saturnia Natural Destination

Il Forum in Masseria – winter edition si svolge alle Terme di Saturnia Natural Destination, causa della loro atmosfera suggestiva e delle acque calde. Per il terzo anno, questa location scelta offre un ambiente accogliente e rilassante per gli incontri di politica ed economia. La rassegna, organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners, richiama professionisti e decision maker da tutta Italia. La scelta delle terme come sede sottolinea l'intento di unire lavoro e benessere, creando un'atmosfera unica per i partecipanti.

Per il terzo anno consecutivo Terme di Saturnia Natural Destination si conferma sede della winter edition della sesta edizione di “Forum in Masseria”, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners. L'evento chiamerà a raccolta ministri e imprenditori chiave del nostro Paese per due giornate di lavoro a Terme di Saturnia, tempio di longevity naturale per eccellenza, che negli anni ha conquistato riconoscimenti di rilievo internazionale: il resort è stato premiato 1° in Italia e 7° in Europa ai Condé Nast UK Readers' Choice Awards 2024 ed è entrato nella Top 5 Spa Resort del 2022 e 2023 di Travel + Leisure. 🔗 Leggi su Iltempo.it

