Il Financial Times | Lagarde lascerà la Bce in anticipo per consentire a Macron e Merz di scegliere il successore

Secondo il Financial Times, Christine Lagarde lascerà il suo ruolo alla Banca centrale europea prima di quanto previsto, grazie a una decisione presa per permettere a Macron e Merz di partecipare alla nomina del suo successore. La stessa Lagarde avrebbe comunicato la volontà di lasciare l’incarico già entro il 2024, così da facilitare un processo di transizione più rapido. La mossa potrebbe portare a un cambio di leadership nell’Eurotower prima del previsto, creando nuove dinamiche tra le istituzioni europee e i governi nazionali.

La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde sarebbe pronta a lasciare l'incarico all'Eurotower prima della scadenza naturale del suo mandato, prevista nell'ottobre 2027, in tempo utile per consentire al presidente francese uscente, Emmanuel Macron, di partecipare alla scelta del nuovo capo dell'istituto insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Lo scrive il Financial Times, citando una fonte vicina al pensiero della banchiera centrale. Lagarde, si legge nell'articolo, "intende uscire prima delle elezioni presidenziali francesi dell'aprile del prossimo anno. Secondo una fonte a conoscenza del suo pensiero, Lagarde vorrebbe consentire al presidente francese uscente Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz di trovare un nuovo capo per una delle istituzioni più importanti dell'Ue".