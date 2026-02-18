Il festival Poetico che omaggia la poesia d' autore sbarca a Longiano con quattro ospiti d' eccezione

Sabato 21 febbraio, alle ore 18, la seconda edizione della rassegna "Poetico. Festival della Poesia d'autore" sbarca a Longiano per un appuntamento tutto dedicato al mondo della poesia. Per l'occasione, al Polo culturale Fondazione Tito Balestra, nei locali del Castello Malatestiano saranno ospiti quattro scrittori e poeti: Marco Colonna, Matteo Zattoni, Adriano Engelbrecht e Filippo Amadei, nel segno di un incontro che affratella parole e immagini. “Con questa rassegna, quest'anno diffusa in 10 località dell'Emilia-Romagna, per la pluralità di voci, linguaggi e percorsi poetici diversi vorremmo consolidare non soltanto la relazione viva degli autori con il pubblico, ma anche il connubio tra le arti - spiega Marco Colonna, autore e ideatore della kermesse -.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

