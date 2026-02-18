Il festival Poetico che omaggia la poesia d' autore sbarca a Longiano con quattro ospiti d' eccezione
Sabato 21 febbraio, alle ore 18, la seconda edizione della rassegna "Poetico. Festival della Poesia d'autore" sbarca a Longiano per un appuntamento tutto dedicato al mondo della poesia. Per l'occasione, al Polo culturale Fondazione Tito Balestra, nei locali del Castello Malatestiano saranno ospiti quattro scrittori e poeti: Marco Colonna, Matteo Zattoni, Adriano Engelbrecht e Filippo Amadei, nel segno di un incontro che affratella parole e immagini. “Con questa rassegna, quest'anno diffusa in 10 località dell'Emilia-Romagna, per la pluralità di voci, linguaggi e percorsi poetici diversi vorremmo consolidare non soltanto la relazione viva degli autori con il pubblico, ma anche il connubio tra le arti - spiega Marco Colonna, autore e ideatore della kermesse -.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: La poesia d'autore sbarca a Predappio con la nuova tappa di "Poetico", tra gli ospiti Alessandro Ceni e Davide Brullo
Leggi anche: Versi e voci d’autore: il festival 'Poetico' sbarca in 10 comuni romagnoli con grandi nomiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano, Festival Internazionale di Poesia 2026: Elogio della fragilità - Pressenza; Teatro, giocoleria e illusionismo. Tre giorni con il Buskers Festival; L’ascolto diverso di ’Atemkristall’. Fra respiro, parole e silenzio; Cuore Adriatico Buskers Festival: clown, maghi, mimi, illusionisti e circensi per festeggiare il Carnevale il 14,15 e 17 febbraio.
Il festival ’Poetico’ riparte da Predappio con Ceni e BrulloPredappio diventa palcoscenico della poesia d’autore. Sabato alle 18 il Teatro comunale ospita ‘Poetico’, rassegna nazionale dedicata alle voci della poesia contemporanea. Protagonisti dell’incontro ... ilrestodelcarlino.it
Torna il concorso poetico-letterario “Trame di borghi” – II edizione 2026 Dopo il “gemellaggio” culturale avviato lo scorso anno — che ha portato per la prima volta a Rio Saliceto il Festival Menabò Incontri all’interno di Spazio Aperto — prosegue il perc facebook