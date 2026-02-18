Il fascino dell’antiquariato invade il centro | nuovo appuntamento con Rimini Antiqua
Il mercato di antiquariato, organizzato domenica 22 febbraio nel centro di Rimini, attira molti appassionati e collezionisti da tutta la regione. La mostra, chiamata Rimini Antiqua, propone una vasta selezione di oggetti d’epoca, tra cui mobili, gioielli e poster vintage, disposti lungo le vie principali del centro storico. Sono presenti anche bancarelle con pezzi rari e di valore, ideali per chi cerca pezzi unici o desidera arricchire la propria collezione.
Per chi è alla ricerca di pezzi unici, per i collezionisti e per gli appassionati del vintage e dell’antiquariato, questa domenica 22 febbraio l'appuntamento è nel cuore del centro storico, con Rimini Antiqua, la mostra mercato dell’antiquariato, modernariato e vintage della città. Rimini Antiqua avrà luogo tra piazza Tre Martiri, corso d’Augusto e via IV novembre. Qui si potranno trovare mobili e oggetti di arredamento, ceramiche e porcellane, gioielli, abiti e accessori sino a vinili, libri, monete e oggetti da collezionismo. La mostra torna ogni ultima domenica del mese dalle 7:30 alle 18:30, da gennaio a novembre (escluso il mese di luglio) riempiendo le piazze di rari oggetti provenienti da luoghi ed epoche diverse.🔗 Leggi su Riminitoday.it
