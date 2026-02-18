Il disastro di Cabal Yildiz inghiottito in casa sua e tutti i volti del tracollo Juve

Il fallimento della Juventus contro il Galatasaray, con un punteggio di 5-2, ha messo fine alle speranze di qualificazione in Champions League. Durante la partita, Yildiz è finito in casa propria senza riuscire a uscire, mentre i giocatori bianconeri hanno commesso errori evidenti che hanno compromesso il risultato. La serata si è rivelata negativa per tutta la squadra di Spalletti, con diversi errori individuali che hanno pesato sul risultato finale.

Una sconfitta storica, che mette la Juve con un piede fuori dalla Champions League e la costringerà a tentare il miracolo nella gara di ritorno. Il pesantissimo 5-2 incassato dai bianconeri di Spalletti in casa del Galatasaray ha messo in mostra, oltre alla fragilità generale, pure una serie di errori individuali incredibili, che hanno favorito i gol dei turchi. Ecco i 5 volti della disfatta juventina all'Ali Sami Yen. Nella testa di Spalletti il suo ingresso doveva permettere alla Juve di limitare la spinta di Yilmaz a sinistra, che Cambiaso aveva patito, tanto da rischiare il secondo cartellino giallo sul finire del primo tempo.