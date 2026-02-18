Il dialetto si fa teatro sul palco del ‘Guglielmi’

Il dialetto di Massa prende vita sul palco del ‘Guglielmi’ perché le tradizioni locali continuano a essere raccontate e tramandate attraverso il teatro. Un gruppo di attori amatoriali utilizza le parole dialettali per rivivere storie di famiglia, ricreando scene che richiamano le vecchie cucine e le campagne, dove si sgranava il granoturco e si ascoltavano racconti di vita e di morte.

Il dialetto a Massa non è soltanto una parlata: è memoria viva, è racconto tramandato nelle cucine e nelle aie, tra le veglie e le “sgranere“, dove si sgranava il granoturco, e le storie di morti, di amori e di paura accompagnavano intere generazioni. Da questa radice profonda che prende forma la 17ª rassegna del teatro comico dialettale massese, appuntamento consolidato della stagione culturale cittadina che anche nel 2026 riporta sul palco del Teatro Guglielmi tre compagnie storiche, custodi di un patrimonio linguistico e identitario che continua a parlare alla città. Apre il cartellone, da giovedì 5 a domenica 8 marzo alle 21, l’Associazione Teatro Città di Massa con “Al success a Romagnàn. 🔗 Leggi su Lanazione.it

