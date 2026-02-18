Un cuore disponibile ha subito un’ischemia, mettendo a rischio la possibilità di un trapianto. La famiglia del paziente esprime dubbi sulla reale condizione dell’organo e chiede chiarimenti ai medici. Questa mattina, al Monaldi di Napoli, specialisti e chirurghi si sono riuniti per valutare se procedere o meno con l’intervento, mentre la decisione finale dipende dalla condizione dell’organo e dai rischi associati.

Napoli, 18 febbraio 2026 – Oggi si deciderà se effettuare o meno il trapianto del nuovo cuore. Ieri sera è arrivata la disponibilità di un organo sano dal centro trapianti, stamattina la task force dei medici si riunirà al Monaldi di Napoli per decidere il da farsi. “Ogni decisione sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi'”. Lo rende noto l' Azienda dei Colli di Napoli. '”Tale attesa – aggiungono dalla direzione – non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Il cuore disponibile ha avuto un’ischemia, il rischio è alto”. I dubbi della famiglia. Esperti oggi a confronto sul trapianto

Un nuovo organo disponibile per il bambino col cuore "bruciato": oggi le verifiche e la decisione sul secondo trapiantoIl bambino di due anni, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito un trapianto di cuore danneggiato, e oggi si svolgono le verifiche sul suo stato.

Il bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato", il legale della famiglia: «Ora non può subire un altro trapianto, chiediamo un nuovo parere»Il piccolo di due anni, che ha ricevuto un cuore gravemente danneggiato, è al centro di una disputa legale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.