Il Board of Peace di Donald Trump ha deciso di intervenire dopo una serie di tensioni crescenti nel Medio Oriente. Con questa mossa, il gruppo può avviare, cambiare o interrompere accordi di pace, influenzando direttamente le relazioni nella regione. Un esempio concreto è stata la recente proposta di dialogo tra due paesi in conflitto, che ora potrebbe essere accelerata o bloccata dal consiglio.

C’è un nuovo attore sulla scena diplomatica internazionale, e porta la firma inconfondibile di Donald Trump. Si chiama Board of Peace, o Consiglio di Pace, ed è l’organismo pensato per gestire la ricostruzione e la stabilizzazione di Gaza dopo oltre due anni di guerra. Non è un’iniziativa delle Nazioni Unite, non nasce da un trattato multilaterale tradizionale: è, in sostanza, una creatura americana, con ambizioni che guardano ben oltre la Striscia. Ventisette paesi hanno accettato di diventare membri fondatori. L’elenco comprende nomi di peso come Turchia, Qatar, Arabia Saudita, Giordania, Indonesia, Emirati Arabi Uniti e Argentina. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il Consiglio che può creare, modificare o dissolvere tutto: così funziona il Board of Peace di Trump

“Sarà grandioso”. Trump firma il Board of Peace, cos’è e come funziona. Ma arrivano tanti noIl Board of Peace, recentemente firmato da Donald Trump al Forum di Davos, rappresenta un nuovo organismo dedicato alla promozione della pace.

Trump, sfida all’Onu: a Davos nasce il Board of Peace. «Potremo fare tutto ciò che vogliamo» | Concluso l'incontro con ZelenskyDurante il Forum di Davos, il presidente americano ha annunciato la creazione del Board of Peace, un nuovo organismo internazionale a cui aderiscono 19 leader mondiali.

