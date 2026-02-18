Il Consiglio che può creare modificare o dissolvere tutto | così funziona il Board of Peace di Trump
Il Board of Peace di Donald Trump ha deciso di intervenire dopo una serie di tensioni crescenti nel Medio Oriente. Con questa mossa, il gruppo può avviare, cambiare o interrompere accordi di pace, influenzando direttamente le relazioni nella regione. Un esempio concreto è stata la recente proposta di dialogo tra due paesi in conflitto, che ora potrebbe essere accelerata o bloccata dal consiglio.
C’è un nuovo attore sulla scena diplomatica internazionale, e porta la firma inconfondibile di Donald Trump. Si chiama Board of Peace, o Consiglio di Pace, ed è l’organismo pensato per gestire la ricostruzione e la stabilizzazione di Gaza dopo oltre due anni di guerra. Non è un’iniziativa delle Nazioni Unite, non nasce da un trattato multilaterale tradizionale: è, in sostanza, una creatura americana, con ambizioni che guardano ben oltre la Striscia. Ventisette paesi hanno accettato di diventare membri fondatori. L’elenco comprende nomi di peso come Turchia, Qatar, Arabia Saudita, Giordania, Indonesia, Emirati Arabi Uniti e Argentina. 🔗 Leggi su Cultweb.it
"Sarà grandioso". Trump firma il Board of Peace, cos'è e come funziona.
Trump, sfida all'Onu: a Davos nasce il Board of Peace. «Potremo fare tutto ciò che vogliamo» | Concluso l'incontro con Zelensky
