Il Comune guadagnerà sempre meno dalle strisce blu

Il Comune ha registrato un calo nei ricavi delle strisce blu a causa dell’aumento delle app per pagare la sosta. Sempre più automobilisti preferiscono usare il telefono rispetto ai metodi tradizionali, come i parchimetri. Questo cambiamento ha portato a una diminuzione delle entrate dirette per le casse comunali. La tendenza è evidente anche nelle città vicine, dove l’uso delle app sta crescendo rapidamente. La questione solleva dubbi sul futuro delle entrate derivanti dalla sosta a pagamento.

Le applicazioni per pagare la sosta delle automobili sulle strisce blu sono uno strumento sempre più utilizzato. In pochi passaggi, le app permettono il pagamento telematico e senza l’utilizzo delle monete, ma anche di prolungare o di interrompere la sosta. Sono comode, senza dubbio, ma il loro utilizzo riduce - anche sensibilmente - gli introiti nelle casse del Comune di Bologna. A dirlo è proprio l’amministrazione, che in una nota ipotizza una diminuzione delle entrare piuttosto cospicua: “Si prevede, infatti, una minor crescita delle entrate pari a circa 2 milioni di euro in meno per il 2026 e di 1,2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

