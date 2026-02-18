Il Comune aveva ordinato di cessare l' attività di pubblico spettacolo dopo la serata musicale scatta la denuncia
Il 33enne straniero ha organizzato un evento musicale nel suo locale, ignorando l’ordine del Comune di chiudere l’attività. Nonostante il divieto, la serata si è svolta regolarmente, attirando un pubblico numeroso. I carabinieri di Longiano, intervenuti durante la serata, hanno scoperto che l’uomo aveva aperto comunque il locale e aveva promosso l’evento. Per questa ragione, è stato denunciato per aver violato un’ordinanza comunale e aver organizzato uno spettacolo senza autorizzazione. La vicenda si è conclusa con la denuncia.
Il titolare dell'esercizio pubblico è stato anche sanzionato in via amministrativa per aver organizzato una serata musicale, a pagamento, senza le necessarie autorizzazioni E' andato in scena un evento serale nonostante il divieto che era stato imposto dal Comune. I carabinieri di Longiano, a seguito del controllo in un locale, hanno denunciato un 33enne straniero con l'accusa di inosservanza di un provvedimento dell’autorità e organizzazione spettacoli o eventi senza autorizzazione. In pratica, durante la verifica, i militari dell'Arma hanno accertato che il titolare del pubblico esercizio aveva violato l’ordinanza di cessazione dell’attività di pubblico spettacolo emessa dal Comune di Longiano nel novembre scorso.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Concorso pubblico nel mirino, scatta la denuncia: "Valutazioni inspiegabili all’orale, si tradisce il merito"Una candidata idonea al concorso pubblico del Comune di Maddaloni denuncia valutazioni orali inspiegabili, sostenendo che il merito venga trascurato.
Attività di "pubblico spettacolo" non autorizzato, scattano i sigilli al Loft di PerugiaLe forze dell'ordine hanno sequestrato il Loft di Perugia perché stava organizzando uno spettacolo pubblico senza autorizzazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Piscina amovibile in zona vincolata: basta la CILA?; A Ferrara il comune ha sgomberato 500 persone, e se n’è lavato le mani; Notizie - Allerta meteo liv. ARANCIONE - CHIUSURA SCUOLE per venerdì 13 febbraio e altri provvedimenti; Lavori edilizi senza autorizzazione: stop al cantiere, dopo il sopralluogo.
Chiusura della sala slot illegittima, Comune di Cagliari condannato a pagare (almeno) 50mila euroIl Consiglio di Stato ha stabilito che il Comune di Cagliari dovrà risarcire di oltre 50mila euro la società Mucca Maga per la chiusura illegittima di una sala giochi avviata nel 2017. La chiusura era ... unionesarda.it
Concessioni balneari: persi due anni e mezzo, ora corsa contro il tempo In Commissione Trasparenza abbiamo affrontato uno dei temi più delicati per il futuro del litorale di Latina: le gare per le concessioni balneari. Dal dicembre 2023 il Comune aveva gi facebook