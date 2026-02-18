Il Comune aveva ordinato di cessare l' attività di pubblico spettacolo dopo la serata musicale scatta la denuncia

Il 33enne straniero ha organizzato un evento musicale nel suo locale, ignorando l’ordine del Comune di chiudere l’attività. Nonostante il divieto, la serata si è svolta regolarmente, attirando un pubblico numeroso. I carabinieri di Longiano, intervenuti durante la serata, hanno scoperto che l’uomo aveva aperto comunque il locale e aveva promosso l’evento. Per questa ragione, è stato denunciato per aver violato un’ordinanza comunale e aver organizzato uno spettacolo senza autorizzazione. La vicenda si è conclusa con la denuncia.

Il titolare dell'esercizio pubblico è stato anche sanzionato in via amministrativa per aver organizzato una serata musicale, a pagamento, senza le necessarie autorizzazioni E' andato in scena un evento serale nonostante il divieto che era stato imposto dal Comune. I carabinieri di Longiano, a seguito del controllo in un locale, hanno denunciato un 33enne straniero con l'accusa di inosservanza di un provvedimento dell'autorità e organizzazione spettacoli o eventi senza autorizzazione. In pratica, durante la verifica, i militari dell'Arma hanno accertato che il titolare del pubblico esercizio aveva violato l'ordinanza di cessazione dell'attività di pubblico spettacolo emessa dal Comune di Longiano nel novembre scorso.

