Il Como sfida il Milan a San Siro Fabregas | La nostra strada è lunga giovane e bella

Cesc Fabregas ha detto che il Como deve ancora percorrere molta strada, anche se la squadra è giovane e ha qualità. La partita contro il Milan si gioca questa sera a San Siro, pochi giorni dopo la sconfitta contro la Fiorentina in casa. La squadra lombarda riprende il campionato con l’obiettivo di dimostrare il suo valore in una trasferta difficile e importante.

Il Como torna subito in campo dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina e affronta questa sera il recupero della 24ª giornata di Serie A, rinviata per le Olimpiadi di Milano Cortina. I biancoblù sfidano nuovamente il Milan a un mese dal precedente confronto disputato allo Stadio Giuseppe Sinigaglia e vinto dai rossoneri. Questa volta si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza, dove i padroni di casa arrivano forti del secondo posto in classifica con 53 punti e del successo ottenuto in extremis contro il Pisa grazie al gol di Luka Modric. La squadra milanista ha perso una sola gara in campionato, lo scorso agosto contro la Cremonese, e da allora ha infilato una lunga serie positiva.