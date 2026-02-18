Il comitato Viabilità e Territorio | Decisione presa evento inutile

Il comitato Viabilità e Territorio di Castenaso ha criticato la decisione di organizzare un evento che, a loro avviso, risulta inutile. La causa principale è la mancanza di coinvolgimento preventivo dei cittadini nella pianificazione, che ha portato a una scarsa partecipazione e a una scenografia poco coerente con le esigenze locali. Il comitato ha sottolineato come, prima di tutto, si dovrebbe consultare la comunità, invece di decidere a porte chiuse e poi mettere in scena l’evento. La scelta di fissare la data del 19 dicembre per la decisione definitiva e quella del 9 febbraio per la messa in scena sembra aver ulteriormente aliment

Comitato Viabilità e Territorio di Castenaso: "Prima si decide, poi si partecipa. Il 19 dicembre la decisione, il 9 febbraio la scenografia". "Se bastasse una serata per chiamarla partecipazione, allora potremmo mettere in sottofondo Povera Patria di Battiato e dichiarare chiusa la questione. Ma la democrazia è un processo. Fare un evento quando è tutto deciso e chiamarla partecipazione è una presa in giro per la cittadinanza". Così Paolo Angiolini, presidente del Comitato Viabilità e Territorio, interviene dopo l'incontro al centro sociale L'Airone sul Collegamento della Lungosavena, lotto 2bis tenutosi la scorsa settimana.