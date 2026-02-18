Durante le Olimpiadi di quest'anno, gli atleti si sono fatti notare per una nuova ossessione: il cibo italiano, che sta conquistando i social. Dopo aver parlato di bidet, ora sono i piatti tipici italiani a diventare protagonisti tra le pubblicazioni online, con foto di pasta e pizza condivise in ogni angolo del mondo. Gli sportivi postano spesso immagini dei loro pasti durante le pause, attirando l’attenzione di migliaia di follower.

Mai come in questa edizione dei Giochi Olimpici i social network hanno avuto un ruolo di primo piano. Dagli sketch degli atleti ai fuori onda immortalati a bordo pista, Instagram e TikTok sono stati inondati di video divertenti che raccontano Milano - Cortina da un'altra prospettiva. Sono soprattutto gli atleti in gara a mostrare il lato più vero e imprevedibile di questa competizione sportiva, ma se c'è un trend virale che ha letteralmente conquistato la scena social è quello delle recensioni dei piatti della cucina italiana, che vengono serviti nei villaggi olimpici. Tutti pazzi per i menù italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il cibo italiano diventa un trend. Dopo il bidet, un'altra ossessione degli atleti olimpici

