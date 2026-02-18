Un compleanno importante da condividere con tutta la Valle del Serchio, quello del Centro Riuso "Nova Vita" di Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli, che compie tra anni e li festeggerà sabato alle 11 nei locali del co-housing della frazione. L’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli guidata dal sindaco Marco Remaschi ha. infatti, deciso di organizzare per l’occasione speciale un incontro, in collaborazione con Ascit, ente responsabile della raccolta rifiuti, che promette di unire l’utile al dilettevole. Sarà così anche l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle attività svolte nei tre anni appena trascorsi, guardando inoltre alle prospettive future di questo progetto tanto significativo per il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il “Centro del riuso“ festeggia tre anni

Bastiglia, bilancio positivo per il Centro Riuso: raccolti oltre 7mila euro in due anniIl Centro Riuso di Bastiglia, riaperto nel 2023 dopo un rinnovamento, si impegna a promuovere la cultura del riutilizzo e l’economia circolare.

Leggi anche: Il Clap Museum compie tre anni e festeggia con il primo “Gala del Fumetto”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.