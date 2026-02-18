Il caso Stefani | fa il segretario della Lega in Veneto a sua insaputa

Il segretario della Lega in Veneto, Stefano Stefani, si è trovato coinvolto in una situazione bizzarra: si scopre che ricopre il ruolo senza esserne al corrente. La scoperta è arrivata quando lui stesso ha chiesto chiarimenti su alcune comunicazioni ufficiali, rendendosi conto che qualcuno aveva agito a sua insaputa. Un episodio che ha sorpreso molti e che mette in discussione le procedure interne del partito.

Il presidente del Veneto e vicesegretario nazionale sostiene di essere decaduto da segretario della Liga il 5 dicembre. Eppure nessuno lo sa (nemmeno i suoi vice Borchia e Barbisan). E secondo le regole del partito può continuare a fare le liste Capita, forse abbiamo una notizia. Si inizia con una richiesta di precisazione e si scopre la Lega dell’assurdo. Esiste un nuovo segretario regionale Veneto a sua insaputa ma il Veneto non lo sa. E’ il singolare caso Alberto Stefani. Fino a ieri Veneto e Lega erano convinti che il giovane Stefani avesse tre incarichi. Sulla carta è presidente del Veneto, vicesegretario nazionale della Lega e segretario della Liga Veneta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il “caso” Stefani: fa il segretario della Lega in Veneto a sua insaputa Giovanna Scotti, l’influencer di Parma idolo della destra estrema Usa a sua insaputa: il caso della 19enne «bellezza ariana»Giovanna Scotti, influencer di Parma di 19 anni, ha attirato l'attenzione dopo essere stata coinvolta in un caso di manipolazione digitale legato all’estremismo online. Veneto, Stefani presenta la sua giunta: alla Sanità il cardiochirurgo Gerosa. E da Roma arriva il sottosegretario BitonciAlberto Stefani, nuovo governatore leghista del Veneto, presenta la sua prima giunta, segnando un avvio rapido dopo Zaia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dai social ai Giochi, Zaia onnipresente. Oscurato Stefani, governatore invisibile; Veneto, spoglio in diretta: Stefani 61.3%, Manildo 30.5%. Testa a testa Lega-FdI primo partito. Affluenza al 44,64% (in calo di oltre 16...; Il cuore di Stefani batte a Sarcedo: diventa pubblica la relazione con la 25enne Giorgia Tavella; Stefani lancia la 'lobby veneta': Dobbiamo tutti fare squadra. Presidente della Giunta, Alberto Stefani, fa il punto sul percorso verso l’autonomia differenziataIl Presidente della Giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, è intervenuto oggi, nell’Aula consiliare di palazzo Ferro Fini, per fare il punto sul percorso verso l’autonomia differenziata del ... ansa.it Stefani: «La prima legge? Per chi assiste i disabili». E fa sua la proposta sui caregiver presentata dal Pd: approviamola insieme entro sei mesiVENEZIA - Alberto Stefani sfida il caìgo che avvolge Palazzo Ferro Fini: «È nostra la responsabilità di guardare alle prossime generazioni, di guardare avanti, di guardare lontano». Il governatore del ... ilgazzettino.it Barbisan (Lega-LV), Borgia (FdI), Bozza (FI), Pasqualon (UdC) e Pressi (Stefani Presidente): “In Consiglio Regionale, approvata all’unanimità la mozione sul caso Silva. Percorso corretto” tinyurl.com/d95r3nbx facebook