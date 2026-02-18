Il caso Deranque imbarazza la gauche | l’assistente di Raphaël Arnault tra i fermati

Il caso Deranque provoca tensioni nella gauche: l’assistente di Raphaël Arnault tra i arrestati. Quentin Deranque, giovane di 23 anni, è stato aggredito brutalmente e lasciato senza vita a Parigi, suscitando scalpore. La causa dell’aggressione sembra collegata a tensioni politiche tra gruppi di destra e sinistra. La polizia ha fermato diversi sospetti, tra cui l’assistente di un politico di sinistra, sollevando domande sulla possibile connessione tra l’attacco e le faide ideologiche. La vicenda continua a far discutere l’opinione pubblica e le autorità.

Chi ha ucciso l'attivista di estrema destra Quentin D.? Indiziata n. 1: l'estrema sinistra Parigi. A sei giorni dalla morte di Quentin Deranque, studente di matematica di 23 anni e militante della destra identitaria lionese massacrato di botte e lasciato esanime su un marciapiede da almeno sei militanti dell'ultrasinistra, si aggrava la posizione di Jacques-Élie Favrot, l'assistente parlamentare del deputato della France insoumise (Lfi) Raphaël Arnault. Colui che aveva annunciato tramite il suo avvocato di voler sporgere denuncia per diffamazione "contro tutti coloro che lo accusano di essere responsabile della morte di Quentin Deranque", è una delle undici persone fermate martedì pomeriggio e mercoledì mattina dagli agenti della Bri (Brigade de Recherche et d'Intervention, corpo speciale della polizia francese), e poste in stato di fermo.