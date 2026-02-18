Il cappello di carta teatro dialettale al Tosti di Ortona
Il teatro Tosti di Ortona ospita “Il cappello di carta”, uno spettacolo di teatro dialettale che si svolge domenica 22 febbraio alle 17. La rappresentazione nasce dalla collaborazione tra la Compagnia dell’Alba e gli “Amici della Ribalta” di Lanciano, con l’obiettivo di portare in scena storie della tradizione locale. La pièce si svolge in un piccolo paese della provincia di Chieti, dove le vicende dei personaggi si intrecciano tra umorismo e nostalgia. La sala si riempirà di appassionati pronti a scoprire un pezzo di cultura regionale.
Nuovo appuntamento con la stagione del Teatro dei dialetti proposta dalla Compagnia dell’Alba, che dirige il teatro Tosti di Ortona, in collaborazione con l’associazione teatrale “Amici della Ribalta” di Lanciano: domenica 22 febbraio, alle ore 17.30, va in scena “Il cappello di carta” di Gianni.🔗 Leggi su Chietitoday.it
