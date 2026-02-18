Sanremo ospiterà la 76ª edizione del Festival della canzone italiana dal 24 al 28 febbraio 2026, portando nel centro della scena nazionale il famoso evento musicale. La manifestazione si svolgerà ancora una volta al Teatro Ariston, con dirette in prima serata su Rai 1. Quest’anno, l’organizzazione ha annunciato nuove attività collaterali e incontri con gli artisti, per coinvolgere ancora di più il pubblico. Gli appassionati possono aspettarsi un calendario ricco di appuntamenti e sorprese, pronti a rendere questa edizione indimenticabile.

Dal 24 al 28 febbraio 2026, Sanremo tornerà a essere il baricentro dello spettacolo italiano con la 76ª edizione del Festival della canzone italiana, in diretta in prima serata su Rai 1 dal Teatro Ariston. Cinque serate dedicate ai big in gara ma anche alle nuove proposte, con ospiti italiani e internazionali, monologhi e momenti di intrattenimento che, come da tradizione, catalizzeranno l'attenzione mediatica e social del Paese. In questo contesto, però, non potevano mancare tante iniziative beauty. Boutique, profumerie, farmacie e saloni in giro per la città di Sanremo diventeranno, infatti, hub temporanei dove i beauty brand incontreranno il pubblico.

© Amica.it - Il calendario degli appuntamenti beauty di Sanremo 2026

