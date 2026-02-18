il calcio italiano sta morendo di furbizia

di Massimiliano Di Fede C’era una volta lo sport. A San Siro è andato in scena il “metodo Bastoni”: l’inganno elevato a sistema, la simulazione celebrata come un trofeo. L’episodio del 14 febbraio tra Inter e Juventus non è solo un errore arbitrale, ma lo specchio deformante di un calcio italiano che ha smesso di educare per iniziare a giustificare l’illecito sportivo. La serata di Pierre Kalulu è stata un calvario scritto a tavolino dai suoi avversari. Prima il “tuffo” di Nicolò Barella, una simulazione tanto plateale quanto efficace nel condizionare la gara con un giallo ingiusto. Poi, il capolavoro del cinismo: Alessandro Bastoni che stramazza al suolo senza contatto, inducendo l’arbitro all’espulsione del francese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il fuorigioco invisibile di Mac Allister, nemmeno la tecnologia lo percepisce: “Il calcio sta morendo”Un episodio controverso durante l'incontro tra Union SG e Marsiglia ha riacceso il dibattito sull'efficacia della tecnologia nel calcio.

Il calcio indiano sta morendo: stop ai campionati, rivolta di arbitri e giocatori. Anche il Manchester City smobilitaIl calcio indiano sta attraversando una fase di crisi, con la sospensione dei campionati e tensioni tra arbitri e giocatori.

Bisignani: Marotta comanda il calcio italiano? Si sta uccidendo da solo con queste regole pazzescheOspite di Radio CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello, Luigi Bisignani ha affrontato i temi più caldi del calcio italiano, tra equilibri di potere ... msn.com

18 FEBBRAIO ROBERTO BAGGIO Il 18 febbraio 1967 è nato uno dei giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano. In questi due minuti raccontiamo come cominciò la sua storia con la Fiorentina. Il 5 maggio 1985 si giocava, per il campionato di C1, Rim facebook

”Non rispondo a #Marotta. Per me #Chiellini è talentuoso come dirigente quanto lo era sul campo. Lui rappresenta il presente e il futuro della #Juventus e del calcio italiano. Più giovani saranno i nostri dirigenti meglio sarà per il calcio italiano.” [ Damien C x.com