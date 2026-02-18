L’assessorato alle pari opportunità di Arezzo ha pubblicato il bando “Noi@Voi 3.0 – Violenza di genere” per sensibilizzare i giovani, dopo aver riscontrato un aumento di casi di violenza tra i ragazzi delle scuole medie della città.

L’assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo lancia il bando di concorso “Noi@Voi 3.0 – Violenza di genere”, un’iniziativa in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Arezzo. L’obiettivo è stimolare una riflessione sul tema introdotto dal titolo attraverso la produzione di specifici elaborati. “Il nostro intento - dichiara l’assessore Giovanna Carlettini - è coinvolgere studenti e nuove generazioni in una riflessione attiva che si abbini con le loro attitudini creative. Dopo il tema della Costituzione affrontato lo scorso anno, proseguiamo nella sensibilizzazione sulle pari opportunità, sul rispetto reciproco e sulla crescita culturale, che riteniamo siano i pilastri su cui edificare un futuro dove uomini e donne esprimano liberamente i propri valori e attitudini.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

