Il bambino ricoverato a Napoli non potrà essere sottoposto a un nuovo trapianto

A Napoli, un bambino ricoverato all'ospedale Monaldi non potrà ricevere un secondo trapianto. La decisione è arrivata dopo che un team di medici ha esaminato attentamente le sue condizioni di salute e ha concluso che il rischio sarebbe troppo alto. Il bambino, che ha già subito un primo intervento, presenta complicazioni che rendono improbabile un nuovo trapianto. La scelta è stata comunicata alla famiglia durante un incontro in ospedale, lasciando aperta solo la possibilità di cure alternative.

Negli ultimi giorni le condizioni del bambino sono rimaste molto gravi, al punto che era stato necessario convocare a Napoli gli esperti per capire se potesse sostenere un'altra operazione molto complessa e dunque ricevere un cuore nuovo. L'azienda ospedaliera ha fatto sapere che le sue condizioni non lo consentono.

Ore di ansia per il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, il legale della famiglia: «Il piccolo Tommaso non può più essere sottoposto al trapianto». Ma la madre non smette di sperareIl bambino Tommaso, vittima di un cuore danneggiato durante il trasporto, si trova in grave condizione e il suo legale ha dichiarato che non può più essere sottoposto al trapianto.

Valutazione Clinica Cruciale per il Bambino Ricoverato al Monaldi: Tra Speranza di un Nuovo Trapianto e Ipotesi di Cuore ArtificialeUn bambino ricoverato al Monaldi rischia di dover affrontare un nuovo trapianto o di ricevere un cuore artificiale, a causa di complicazioni che mettono a rischio la sua vita.

