Il 19 febbraio Ettore Pagano in concerto al Teatro Argentina

Il violoncellista Ettore Pagano, premiato con il riconoscimento Abbiati 2025, si esibirà il 19 febbraio al Teatro Argentina. La causa di questa esibizione è la stagione dell’Accademia Filarmonica Romana, che ospita artisti di rilievo. Pagano sarà accompagnato dal pianista Massimo Spada, creando un duo che promette un concerto intenso e coinvolgente. La serata rappresenta un’occasione speciale per ascoltare dal vivo il talento di un musicista affermato. L’evento si svolgerà nel cuore di Roma, attirando appassionati di musica classica.

Il talento del violoncellista Ettore Pagano, Premio Abbiati 2025, con Massimo Spada al pianoforte, giovedì 19 febbraio in concerto al Teatro Argentina per la stagione dell’Accademia Filarmonica Romana. Un programma fuori dal repertorio più classico alla scoperta della musica del Novecento per solo violoncello e violoncello e pianoforte, da Rachmaninov a Schittke il concerto si inserisce nella rassegna “La musica da camera dal barocco al contemporaneo” sostenuta dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2026 sullo Spettacolo dal Vivo Premio Abbiati 2025 a soli 22 anni, per “esecuzioni ogni volta esemplari per qualità tecnica e per sensibilità emozionale del gesto e del pensiero strumentale” e nello stesso anno Premio “Classeek Award” agli International Classical Music Awards, il violoncellista romano Ettore Pagano torna nella stagione dell’ Accademia Filarmonica Romana in un atteso recital giovedì 19 febbraio al Teatro Argentina (ore 21) con il pianista Massimo Spada. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Il 19 febbraio Ettore Pagano in concerto al Teatro Argentina Il Trio di Parma in concerto giovedì 12 febbraio al Teatro ArgentinaQuesta sera il Trio di Parma sale sul palco del Teatro Argentina per un concerto che fa parte della stagione dell’Accademia Filarmonica Romana. Concerto di Natale, l’Orchestra della Toscana diretta dal Maestro Nicolò Jacopo Suppa incontra il violoncello di Ettore PaganoIl 18 dicembre all'Arezzo Teatro Petrarca, l'Orchestra della Toscana diretta dal Maestro Nicolò Jacopo Suppa si esibirà nel tradizionale Concerto di Natale, accompagnata dal violoncellista Ettore Pagano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ettore Pagano (violoncello) in concerto con Massimo Spada (pianoforte), il 19 febbraio al teatro Argentina; Disinfezione, scuole chiuse da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio. Uffici comunali chiusi lunedì 16 febbraio (ad eccezione di Cimitero e Comando Pm); 'La decisione' di Ettore Messina a Buffa Talks. Dal 13 febbraio su Sky; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Umberto tradito (per colpa di Odile). Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 19 febbraio 2026: Ettore e Greta pronti a entrare in azione!Cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 febbraio 2026? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai1. msn.com Il 19 febbraio Ettore Pagano in concerto al Teatro ArgentinaIl talento del violoncellista Ettore Pagano, Premio Abbiati 2025, con Massimo Spada al pianoforte, giovedì 19 febbraio in concerto al Teatro Argentina per ... romadailynews.it Il grande talento violoncellistico di Ettore Pagano, accompagnato dal pianista Massimo Spada. Al Teatro Argentina, una serata dell'Accademia Filarmonica Romana interamente dedicata al caleidoscopio della musica per violoncello e pianoforte nel Nove facebook