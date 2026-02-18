Ignora i divieti del giudice sorpreso mentre passeggia in centro | questa volta il 49enne finisce in cella

Il 49enne è stato nuovamente arrestato dopo essere stato trovato in centro città mentre passeggiava, ignorando un ordine del giudice. Nonostante le restrizioni imposte, l’uomo è stato sorpreso a camminare tra i negozi, senza rispettare le misure di sorveglianza. La scena si è svolta davanti a molti passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. L’uomo, già coinvolto in un’indagine per maltrattamenti e lesioni, questa volta è finito in cella. La vicenda continua a suscitare preoccupazione tra i residenti.

Dopo l'arresto dei carabinieri di Villafranca, effettuato il 9 febbraio scorso a Castrocaro, il giudice aveva disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena Tuttavia, già il giorno successivo, il 49enne è stato sorpreso dai carabinieri mentre passeggiava in una via del centro di Forlì, violando così le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. In precedenza era stato fermato dai militari di Villafranca per aver trasgredito al divieto di dimora nel comune di Castrocaro. Alla luce delle reiterate violazioni, il sostituto procuratore ha richiesto e ottenuto l'aggravamento delle misure cautelari, con l'applicazione della custodia in carcere.